Las movilizaciones que se produjeron en los últimos días en Perú estuvieron teñidas de todo tipo de violencia. Los manifestantes no sólo tuvieron que soportar la represión policial, sino también otros excesos, ya que unas cuarenta personas fueron reportadas como desaparecidas durante el fin de semana.

Una de ellas es Luis Fernando Araujo, quien reapareció y denunció que fue secuestrado y golpeado por personal policial en una habitación en la que lo mantuvieron "sin agua ni comida". El joven fue hallado en cercanías del Hospital Dos de Mayo, en el centro de Lima, hasta donde fue llevado en auto.

"Me han tenido reducido tres días sin comer y sin agua en una habitación, aparentemente escondido con otra persona. No sé quién era, porque nos tenían separados. Estoy bien. Gracias a Dios no me han hecho nada. Solo unos golpes que cualquiera soporta", expresó.

Además, sostuvo en un video que fue retenido y agredido por el grupo Terna, una división de la Policía Nacional de Perú cuyos miembros se infiltraron de incógnito en las movilizaciones.

Cuando el joven desapareció, su madre denunció en las redes sociales que había ido a una marcha y no había regresado. "Necesito encontrar a mi hijo con vida, por favor", pedía, a la vez que detallaba: "Acudió a la marcha como miles de jóvenes que han puesto su hombro porque ya no se quieren quedar callados ante tanta corrupción".