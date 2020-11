El empresario Manuel Merino de Lama se convirtió ayer en el nuevo presidente de Perú, con la difícil misión de asegurar la transición democrática en pleno bicentenario de la independencia nacional. En su primer discurso como mandatario, confirmó que habrá elecciones presidenciales el 11 de abril de 2021. Tras la ceremonia de asunción, cientos de personas marcharon al Palacio Legislativo para protestar por la destitución de Martín Vizcarra. Hubo choques con la policía, que respondió lanzando gases lacrimógenos.

"Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática", resaltó. "Aceptando el mandato de la Constitución, asumo con honor y alta responsabilidad el cargo de presidente de la República. Es un momento muy difícil para el país. La crisis es innegable. Esta crisis hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes", empezó su alocución en el pleno del Congreso. Luego afirmó que "aquí no hay nada que celebrar" y repitió que "es un momento muy difícil". "Expreso mi respeto a las fuerzas armadas, a las elecciones generales y a la transición democrática", continuó. "Nuestro primer compromiso es respetar el proceso electoral en marcha. Nadie puede cambiar las fechas de las elecciones convocadas el 11 de abril de 2021", subrayó.

Respecto del coronavirus, el mandatario sostuvo: "Vamos a mantener a los equipos médicos y técnicos que tienen la responsabilidad de enfrentar la pandemia desde la primera línea de batalla. Tenemos que garantizar las medidas para que una posible segunda ola no nos encuentre vulnerables". Y recalcó: "Tenemos que dejar de ser el país con peor manejo del Covid-19". Luego destacó que Perú "necesita continuar con la reactivación de la economía" y que es importante "mejorar la comunicación entre el gobierno central y los gobiernos regionales". "Tenemos que llamar a la calma a todos los ciudadanos. No podemos dividir al país. Hay una mala intención de dividir al país y eso no lo vamos a permitir. La única forma de salir juntos de esta crisis es haciendo una amplia convocatoria", subrayó, para después agradecerle al Congreso por "el apoyo voluntario, un apoyo sin arreglos debajo de la mesa" y prometió que su gobierno estará "dispuesto a ampliar el diálogo".

Merino, quien integra la bancada del partido centroderechista Acción Popular (AP), sucede a Martín Vizcarra, después de que este fuera destituido el lunes por el pleno del Congreso bajo la acusación de "incapacidad moral". Replica de esa manera una historia que también protagonizó otro militante de AP, el ya fallecido legislador Valentín Paniagua, quien presidía el Congreso y asumió un gobierno de transición en el año 2000 tras la destitución de Alberto Fujimori (1990-2000).