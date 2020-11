El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, aseguró que la articulación política con todos los niveles del Estado "va a ser clave durante la temporada" para garantizar un verano seguro y el cumplimiento de los protocolos para la actividad turística por la pandemia de coronavirus, y consideró que "sería una locura relajarse en este momento".

Asimismo, se espera que en los próximos días Matías Lammens (ministro de Deportes y Turismo) viaje a La Feliz para seguir trabajando en conjunto sobre "la posibilidad de contar con gente que ayude en el control del espacio público, como las playas", que deberá "trabajar de la mano de la mesa de control del municipio".

Para Montenegro, "sería una locura relajarse en este momento. Lo que no quiere decir que no puedas generar la mayor cantidad de actividades con muchísimos protocolos. Por esta realidad y por lo que representa la ciudad en verano, sabemos que no podemos tener un imagen de descontrol en la calle".