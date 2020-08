Desde mañana y durante diez días, Mar del Plata volverá a fase 3 como consecuencia de los casos de Covid-19 en los últimos días. Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, señaló la transmisión comunitaria en la ciudad balnearia.

Con el pase a fase 3 quedan interrumpidas numerosas actividades en la ciudad que se fueron reabriendo a partir del trabajo consensuado entre concejales, funcionarios y personal de salud en una comisión especial conformada en el Concejo Deliberante. Desde allí surgieron pedidos para reanudar 54 actividades en el marco de la pandemia, las cuales fueron autorizadas por el Departamento Ejecutivo.

Sin embargo, ahora deberán suspenderse la mayoría de ellas, siendo las más importantes las obras privadas, rubros comerciales y el sector gastronómico, donde sólo se permitirá implementar el delivery y el sistema "take away". En el nuevo esquema, también deberán permanecer cerrados gimnasios y shoppings, no se permitirán las salidas recreativas ni la práctica de deportes individuales al aire libre.

Tampoco las actividades religiosas, el trabajo de personal auxiliar en casas particulares, la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes en comercios de cercanía, ferias itinerantes de alimentos, servicios de lavadero de autos, entre otros.