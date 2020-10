U na banda fuertemente armada irrumpió hace unos días en Campos de Roca I, el exclusivo barrio al que se mudó en julio pasado Diego Armando Maradona. Ahora se informó que el entregador fue Carlos Ibáñez, "Charly ", quien se encuentra prófugo y fuera echado recientemente del entorno del actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata por un faltante de dinero en su casa. Diego se puso a disposición del Ministerio de Seguridad para dar toda la información que él tiene del prófugo, que conocía absolutamente todos los movimientos del country.

Según el programa "Intrusos", un día antes del robo en el country, el ex futbolista despidió a Charly, hombre que formaba parte de su círculo íntimo desde hace tiempo. "Charly era un hombre de absoluta confianza de Diego", indicó la panelista. Y agregó sobre la razón de la salida: "Hubo un faltante muy grande de dinero no de la casa, sino de la propia habitación de Maradona. Tres fuentes me confirman que lo echó".

Matías Morla habló ayer por la mañana con el Ministerio de Seguridad de la Nación para ponerse a disposición de ellos para lo que necesiten. No por el robo, pero sí para aportar todo lo que se pueda sobre Charly.

Esta persona entró a trabajar con un documento falso y Morla no hace inteligencia con sus empleados y menos porque llegaba por recomendación de una persona que en ese momento estaba cercana a Diego.

Por esto, el abogado del Diez mañana hará un zoom con las autoridades de seguridad y tanto él como el DT están dispuestos a declarar.

Por su parte, la abogada Ana Rosenfeld aclaro ante versiones que vinculaban al profugo con la ex pareja de Maradona , que "Rocío (Oliva) no tiene a nadie de su entorno dentro del entorno de Maradona. Charly era la pareja de una prima de Rocío, nada más que eso".

El robo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. Entre seis y ocho hombres ingresaron en la vivienda de un empresario gastronómico platense, que descansaba junto con su esposa y su hija de 24 años. Los delincuentes redujeron a sus víctimas y las encerraron en una de las habitaciones.

Según fuentes policiales, se llevaron 80.000 dólares (6.520.000 pesos al valor oficial) y varias joyas de oro, entre otras cosas. De acuerdo con los voceros, los autores estaban encapuchados y llevaban vestimenta similar a la policial.

En el caso de Campos de Roca, ubicado en el Km 65 de la Ruta 2, todavía no estaba claro cómo ingresaron: si lo hicieron con la complicidad de un vecino o de alguien de la seguridad privada, o bien, por los fondos del predio. Los investigadores ya pidieron las cámaras de seguridad para analizar los movimientos de los autores y determinar si contaron con ayuda interna. Desde julio pasado el actual DT de Gimnasia y Esgrima vive en Campos de Roca, en una casa con pileta y cancha de fútbol 5 que está a pocos metros del acceso principal. Se mudó allí para estar más cerca de Estancia Chica, el predio donde habitualmente entrena el equipo platense.

El dato es coincidente con otro espectacular golpe armado en el Club de Campo Haras San Pablo de General Rodríguez, ocurrido el jueves 27 de agosto pasado. En aquella oportunidad, la banda redujo a los guardias y tomó el control del barrio.