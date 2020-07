D iego Maradona recibió en la casa donde realiza la cuarentena una visita más que especial, en duplicado. Feliz, el 10 se reencontró con dos de sus hijos: Jana y Dieguito Fernando. La chica y el pequeño aprovecharon la jornada para ir a visitar a su papá. Una linda compañía para él en medio de este aislamiento por el coronavirus. "Sábado con mis hijos", expresó el DT de Gimnasia en una foto que subió a Instagram, con los tres sentados en un sillón a puro abrazo.

Felicidad que habrá sido mayor al leer que entre los miles de comentarios había uno de Gianinna que sorprendió a todos. "Qué bien verte sonreir", escribió la hija menor de Claudia Villafañe, quien recibió muchos "me gusta" por parte de fanáticos del ex futbolista que quieren que deje de haber escándalos en la familia de su ídolo. Fueron justamente las dos hijas mayores las que se habían expresado con preocupación y enojo por las recientes actitudes que tuvo no solo su padre, sino también su entorno.

Desde hace varias semanas, Maradona viene realizando un entrenamiento acorde a su edad y condición física, seguido de cerca por un cuerpo médico. Bajo unos kilos, dejó las bebidas alcohólicas y, según han contado quienes lo asisten, está mucho mejor. Además, han aparecido varios videos que evidencian la actividad rutinaria para mejorar su salud.

Paralelamente, se sabe que el DT de Gimnasia mantiene con su ex esposa Claudia Villafañe, madre de Dalma y Gianinna, un intenso conflicto que derivó hace un tiempo en un juicio.