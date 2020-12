Militantes de espacios como Miles y MTD-Aníbal Verón se movilizaron ayer por el centro porteño y acampaban frente a los tribunales en reclamo de la liberación de los "presos políticos". Los seguidores del ex piquetero Luis D’Elía habían convocado a la manifestación -similar a la realizada el año pasado en la misma fecha- para pedir la liberación de ex funcionarios del kirchnerismo y otros dirigentes como Milagro Sala.

El pedido se reactivó luego de que el pasado jueves la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por el caso Ciccone, con lo que es probable que se le revoque la prisión domiciliaria y regrese al penal de Ezeiza.

Ayer, en tanto, el cura villero Francisco "Paco" Olveira pidió que el Presidente "firme algún tipo de indulto, no como se conoce actualmente que implica reconocer un delito, pero sí que evite que cumplan condena por un delito que no cometieron", y hacer juicio político a toda la Corte Suprema que aún no trató varias de sus condenas.