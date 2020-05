F ue un paso, todavía nos queda bastante, el juicio seguirá", es lo primero que dijo Silvia Pérez, madre de Anahí Benítez. Es que ayer escuchó por fin el veredicto condenatorio para Marcos Esteban Bazán, el dueño de la casa de la reserva Santa Catalina, en Lomas de Zamora, donde la Justicia entiende que fue retenida, drogada, violada y asesinada la adolescente de 16 años, en 2017.

El Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora pronunció en un minuto y diez segundos el adelanto del veredicto condenatorio y anunció que la lectura de la sentencia, es decir la pena y el delito por el que fue condenado, y los fundamentos, recién se darán a conocer el 2 de junio.

El acusado vio todo desde una computadora, desde la Unidad 9 de La Plata, donde está detenido. "Hemos decidido pronunciar veredicto condenatorio respecto del imputado Marcos Esteban Bazán con relación a los hechos por los que viene acusado", leyó la secretaría del TOC 7. Fue una decisión unánime.

"No es un día de fiesta, es un juicio muy duro y para mi no hay premio, porque a mi hija no la voy a recuperar", explicó Silvia a este diario, y confirmó que la demanda aún sigue porque "hay gente que tendría que haber investigado mejor, no la buscaron en las casas, yo le pedía al comisario y él me decía que el juez de garantías no quería dar la orden de allanamiento. Por algo la cúpula de la policía está procesada".

Fueron largos los tres años en que la mamá de Anahí peleó con quien se interpusiera para lograr juicio y castigo por la pérdida de su hija. En ese camino, muchas veces tuvo que enfrentarse con agravios, como ayer durante la lectura del veredicto, cuando amigos del imputado la insultaron. "Hay un muerto en vida, los culpables son ustedes, hay una madre que vela por su hijo, hijos de puta, corruptos, asesinos seriales", dijo una mujer cercana a Bazán, ante la mirada impávida de los jueces y fiscales.

En la sala de audiencias estaban, manteniendo la distancia social y con tapabocas colocados, los jueces Elisa López Moyano, Roberto Conti y Roberto Lugones, el fiscal Hugo Carrión, el abogado del particular damnificado Guillermo Bernard Krizan, la mamá de la víctima y los abogados defensores Eduardo Soares y Rosario Fernández.

Pérez confirmó a Crónica que, una vez que se conozca la sentencia para Bazán, pedirá que el otro imputado, Marcelo Sergio Villalba, sea juzgado porque las pericias que lo habrían señalado como "psicótico" fueron impugnadas. "Hay una banda que se dedica a trata de personas y venta de drogas, que estaban en connivencia con la policía, no sé en qué términos. Estoy dispuesta a avanzar por todos, además de Villalba que está con un perito trucho, ya pedimos nuevamente, y en cuanto estén los informes tendrá que ser juzgado, las pruebas de ADN están", explicó la mujer.

En su alegato el fiscal pidió para Bazán la pena de prisión perpetua como coautor, o en su defecto partícipe necesario, de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio) y como partícipe necesario de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".

Ayer, con el veredicto que esperaba, la mamá de Anahí sentenció: "Hoy siento que hay un poco de luz en el camino".