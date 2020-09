Marcos Córdoba, el maquinista del tren de la tragedia de Once, obtuvo la libertad condicional y salió de la cárcel de Marcos Paz, donde cumplía su condena por el choque que causó 51 muertos el 22 de febrero de 2012. La decisión fue del juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2 que tuvo a cargo el juicio oral en el cual Córdoba fue condenado a tres años y tres meses de prisión, según el fallo. Acompañado por su abogada Valeria Corbacho, Córdoba salió del penal bonaerense poco después de la firma de la resolución. El juez le impuso la obligación de realizar un "tratamiento psicoterapéutico de seguimiento y contención", fijar residencia, y tuvo en cuenta que el ex maquinista presentó una oferta laboral para ocuparse del mantenimiento de una cancha de golf en un club. Además, se aludió al informe favorable emitido en la cárcel, ausencia de antecedentes penales y "clara observancia de los reglamentos carcelarios por parte del condenado". Córdoba manifestó tener posibilidad de reincorporarse a la empresa Trenes Argentinos, porque dijo que su contrato seguía "activo" pese a no percibir remuneración, pero luego agregó otras posibilidades laborales.