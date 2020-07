E l intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue imputado por el delito de encubrimiento de venta de drogas. Tras el polémico video en el que asegura que protege a los trabajadores del sistema de emergencias médicas municipal incluso "cuando están vendiendo falopa con las ambulancias", Ishii no se presentó ante la Justicia, que decidió avanzar con la investigación.

El titular de la Unidad Fiscal 9 de Delitos Complejos de San Martín, Miguel Vieira Miño, inició de oficio el fin de semana una investigación cuando se conoció el video. El primer paso fue citar a Ishii para notificarlo de la imputación y del inicio de la causa penal.

En diversas declaraciones a medios durante la mañana, el intendente había asegurado que se presentaría en la fiscalía: "Yo voy a declarar ante la Justicia sin problemas, es un video cortado por la gente de Cambiemos", remarcó Ishii a radio La Red. Y sumó: "Como no me pueden ganar en las urnas, están buscando un disparate de estos".

Finalmente, no se presentó. Su abogado, Oscar Paoletti, siguió su línea argumentativa al asegurar que el hecho se trató de una frase errada. "Ese día fue un fin de semana a las 5 de la mañana en el que el personal que maneja las ambulancias hace una especie de paro sin aviso previo y en el medio de la pandemia. En ese contexto el intendente se presentó y ha hecho una mala expresión. En José C. Paz no hay causa de droga y es la primera vez en 20 años que tenemos que venir a dar explicaciones a la Justicia", dijo en diálogo con los medios al salir de la fiscalía.

En el video, grabado el pasado 4 de junio, el intendente discute con los conductores de ambulancias de su distrito y afirma: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

"No renuncio"

Ishii, además, descartó que pueda dejar su cargo por la denuncia. "No voy a renunciar, a mí me eligió la gente. Después de la pandemia, si quedo vivo, voy a ver qué hago", aseguró el mandatario municipal. Desde la oposición, en tanto, buscarán suspenderlo a través del Concejo Deliberante.