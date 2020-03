L a bronca entre parte del clan Ortega con Roberto Pettinato está lejos de terminar. Si bien ya pasaron dos años desde que Julieta denunciara públicamente al ex Sumo por maltrato, ahora su hermano mayor, Martín, reavivó el tema con un plus: según él, también maltrató a su otra hermana, Rosario.

A propósito de nuevos detalles que dio Martina Soto Posse contra Pettinato -ya lo había acusado en 2018 por acoso y abuso sexual-, Ortega aportó su opinión sobre el tema: "Roberto Pettinato es un monstruo que maltrató a mis dos hermanas, y violentó y acosó sexualmente a otras mujeres. ¡Que no vuelva nunca más!", escribió en su cuenta de Twitter.

La polémica pública entre el conductor y la actriz comenzó cuando hace un tiempo Pettinato habló sobre el romance que vivió con Julieta en 2014. "Salimos dos semanas. Es muy nerviosa para mí, éramos muy nerviosos", dijo él entonces. Ella respondió luego: "No pasó nada extraordinario. No fue ni una relación. ¿Qué le pasa? Me daba vértigo porque era la primera, y última vez, que salí con alguien que hablara de mí en televisión. Me parecía de cuarta, pero lo que más me dolía era el lugar que se me daba y que nadie lo parara". Pero las palabras de Pettinato contra Julieta fueron lapidarias: "Nunca tuvimos una relación. Prefiero salir con la empleada de una farmacia que con una actriz", comentó en su programa radial en ese momento.

Julieta reaccionó: "Para mí Pettinato es un misógino, no tengo ninguna duda. Yo sentí que tenía algo en mi contra, pero cuando empecé a escuchar los relatos de las mujeres que lo denunciaron, me di cuenta de que no era personal. Es que no existe ver a una persona tres veces, dejarse de ver ya ni me acuerdo por qué, porque era todo tan disparatado, y al otro día hablar mal de mí en la radio. Pero no fue sólo conmigo: iba mi hermana (Rosario) a cantar a su programa y le decía groserías, cosas espantosas de las dos".