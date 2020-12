Hace un tiempo se viralizaron tuits de Martín Cirio en los que hacía chistes sobre pedofilia, e inmediatamente fue repudiado por miles de personas. Tras deprimirse, el youtuber decidió viajar a Turquía. En un extenso video publicado en su canal de YouTube, se descargó por todo lo que vivió los últimos meses: "Llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar. Fue muy duro para mí. Perdí un montón de amigos, y otras cosas que no hablé, que pasaron en 2020, muy oscuras. Todo eso se juntó y fue como ‘¿qué más me puede pasar?’".