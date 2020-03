D iego Moranzoni es uno de los conductores más trabajadores de la televisión argentina. Tras conquistar la pantalla de Crónica HD con sus ciclos "Peatonal" y "Noticias Domingo", ahora también encabeza un noticiero a puro vértigo, de lunes a viernes desde las 15, pero se hizo un tiempo para responder al Repo Hot de DiarioShow.com.

-¿Cuándo fue tu primera vez?

-Fue en la playa, en la adolescencia. En el verano con mi primera novia, era chiquito, tenía 15.

-¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-En el ascensor de la Federación de Box.

-¿Hiciste un trío? Y si no, ¿te gustaría?

-Sí, alguna vez en el pasado, más de una vez. Ahora no lo haría porque soy superceloso con mi mujer y tenemos una pareja que no es abierta, como los modernos de ahora.

-¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-No me gustan los disfraces. Si la otra persona me propone un disfraz... bueno. Y si me propone usar juguetes no me niego para nada. No estoy en contra.

-¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

-No me excitan los famosos o la condición de "famoso". En el pasado estuve por ahí con algunas famosas pero los caballeros no tenemos memoria.

-¿El tamaño importa?

-Eso hay que preguntarles a las chicas, yo no me puedo quejar. No soy Carlitos Nair, obviamente, ¡pero nunca nadie se quejó, por suerte!

-¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Después que nació mi hijo fueron un par de meses, creo que fueron dos días antes, rompimos la cuarentena.

-¿Cuál fue tu récord sexual?

-No lo recuerdo, pero hace muchos años creo que fueron seis en un fin de semana, no mucho más. ¡No tengo una gran hazaña!

-¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

-Me fui de viaje a ver a Huracán aunque no tenía plata y una chica me invitó, me pagó las entradas y el hotel y el fin de semana en Córdoba. Así que me ofrecieron todo eso por sexo.