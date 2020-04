L eonardo Pisculichi se mostró arrepentido de haberse ido de River, cuando comentó que su salida del Millonario fue porque buscaba continuidad. De todas maneras, argumentó: "Me arrepentí haberme ido de River, porque me encantaba seguir compitiendo y ganando cosas. Pero también en ese momento necesitaba tener continuidad. Hoy diría que no hay que irse nunca de este club. Cuando me fui, tuve que tomar la decisión rápido, porque si lo pensaba más, no me iba".

Entre otras cosas, consideró que "con nuestros ex compañeros en River quedó una relación muy fuerte, esa era una bajada de línea también del cuerpo técnico. Siempre nosotros intentamos tener un manejo de mucho respeto para con la prensa y con los rivales también". Pero no contento con esto, sugirió que "me gustaría mucho que lo que inculca Gallardo en River pudiera reflejarse en otros clubes. Pienso en mi caso, que salí de Argentinos Juniors, sería genial que pase algo así".

"Si tengo que elegir un momento mío en River fue el gol a Boca. Habíamos tenido una semana muy dura porque había fallecido la mamá de Gallardo y meter ese gol en un clásico es algo increíble", comentó.

Pisculichi sostuvo que en su exitoso paso por el fútbol de Arabia Saudita, reflexionó que "jugar en Arabia al principio fue algo muy duro, pero después nos pudimos ir adaptando".

Su gran rendimiento en Arabia, le permitió jugar muchos años... "Me trataron super bien y terminé jugando seis años en el mismo club. Te pasaban cosas increíbles, antes de jugar una final el Jeque te decía que si metías un gol te regalaba un auto o un reloj. Y cumplían, terminaba el partido y tenías ahí lo que te habían prometían".