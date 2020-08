S i bien la prolongada cuarentena hacía presagiar un elevado número de inscriptos para las reuniones del viernes 28 y el lunes 31, con las que se reanuda la actividad en el Hipódromo de Palermo, no dejó de sorprender el verdadero aluvión de anotados: nada menos que 650 ejemplares.

Para la reunión del viernes hay 353 inscriptos. La prueba central será el Clásico México (G. III-1.000 m), que cuenta con 22 aspirantes. Se destaca la yunta del Rubio B, conformada por Queen Liz y Foto Graciosa. Pero sobran las enemigas bravas, como Elcisa, Embozada Nistel o Seattle Ampi, entre otras,

En lo que respecta al lunes 31, la nómina total llegó a los 297 anotados. Sobresale el Clásico New Dandy, sobre 1.600 metros en la pista auxiliar de césped. Nada menos que 43 ejemplares pretenden participar de la competencia, que tiene $294.000 de recompensa. Hay muchos y buenos, comenzando por El Consorte, feroz puntero que será gran protagonista. Y también hay nombres de peso, como Joy Filoso, Kohinoor, Hole in One y tantos otros,

Hasta el mediodía de hoy se recibirán las ratificaciones y los compromisos de monta, con lo cual los programas quedarán definitivamente conformados. Como se anunció, las autoridades de Palermo darán prioridad a los ejemplares residentes en la villa hípica local cuando llegue el momento de excluir anotados, algo que será inevitable.