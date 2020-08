E l diputado radical y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, volvió a manifestar su desacuerdo con la continuidad de las sesiones de manera virtual y aseguró que los legisladores de Juntos por el Cambio se presentarán hoy a debatir de forma "presencial" en el Congreso.

En ese marco, desde la presidencia de la Cámara difundieron un protocolo para la sesión, algo que venían reclamando los opositores. El cuerpo presidido por Sergio Massa recomendó utilizar los palcos del recinto para tener más lugar para los diputados. "Esto permite la identificación de cuarenta y cinco (45) bancas", señala el documento al que accedió "Crónica", que sugiere una distancia mayor al metro y medio entre los diputados. "Sugiero evaluar la adecuación de los balcones de las galerías con el fin de que los legisladores se ubiquen a razón de uno (1) por balcón, lo que aumentaría considerablemente la disponibilidad de plazas en comparación con el uso exclusivo del recinto de sesiones", agregaron.

También plantea que los diputados coordinen el ingreso y el egreso para no coincidir, así como una serie de recomendaciones sobre cómo bajarse de sus vehículos. También destaca que se tomará la temperatura a cada uno de los asistentes, y el pedido para que cada uno concurra con su propio alcohol en gel.

El protocolo difundido por la Secretaría de la Cámara sugiere además que cada legislador lleve su equipo de hidratación.

"La sesión virtual que hagan es inválida, no es legal, porque no hay un protocolo de funcionamiento. El que está vigente es el reglamento interno de la Cámara, que pide presencialidad. Ellos no pueden estar logueándose en sus casas, porque ya no existe el protocolo virtual", sostuvo Cornejo en diálogo con radio Mitre.

"Estamos abiertos a un acuerdo en un nuevo protocolo, pero tienen que acordarse los temas sesión tras sesión. Ese es nuestro criterio", agregó el diputado nacional, al referirse a la sesión especial convocada para hoy, a instancias de un pedido del oficialismo para tratar una ley de apoyo al sector del turismo y otra que prevé el agravamiento de sanciones para la pesca ilegal.

Eso implica que, además de concurrir, pedirán contar a quienes sesionen en forma virtual como ausentes, lo que abrirá todo un nuevo debate.

Sobre esta misma línea, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentó ayer un documento en el que apoyaron la decisión de los diputados nacionales de ese espacio de concurrir de manera presencial al Congreso, al considerar que "trabajaron colaborativamente con el oficialismo para poder encontrar un modo de sesionar que otorgue al gobierno las herramientas indispensables para los tiempos que corren".