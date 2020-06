Un niño de 12 años fue asesinado de un tiro en el abdomen al quedar en medio de un enfrentamiento entre grupos antagónicos ocurrido en un barrio de la zona sudeste de la ciudad de Salta y por el hecho fueron detenidas seis personas, una de ellas menor de edad. Varios hombres que portaban palos, machetes y armas de fuego se presentaron en un domicilio y se enfrentaron con otro grupo. Los vecinos están aterrorizados por las continuas peleas entre los barras llamados "Antonianos" y "Los Pibes". Como resultado de la gresca, un niño de 12 años, identificado como Fernando Maximiliano Tobares, recibió un balazo en la zona abdominal y falleció cuando era trasladado al hospital Papa Francisco.

El cuerpo del niño fue trasladado hacia el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para que se realice la correspondiente autopsia. "Es toda gente de mal vivir. Hacen iniquidades. Hubo piedras, balas, armas blanca y mucha violencia. Vinieron directamente a matar", expresó la tía del niño, quien se encontraba junto a la víctima cuando recibió el disparo que le quitó la vida. Según los vecinos fueron unos 15 jóvenes los que llegaron hasta el lugar con armas de todo tipo. "No hacían disparos para amedrentar, sino que tiraban a matar. Ellos vinieron agitando las pistolas, diciendo que en el barrio mandan ellos, que nadie les iba a decir nada, a mi prima de 16 años le apuntaron en el pecho. Ella se puso a discutir, Fernando estaba al lado mío, y le dispararon, entramos a casa y él se desvaneció", dijo la tía del niño de 12 años. "Esta pelea entre los Antonianos y Los Pibes se da casi todos los días, pero esta vez no hubo enfrentamiento como señaló la policía; estos jóvenes (los autodenominados Antonianos) vinieron a matar directo, y acá éramos todas mujeres y niños, no había ningún hombre. Los chicos estaban jugando en el playón cuando estalló todo esto. Disparaban a cualquiera", señaló, y agregó que "yo puedo reconocer a quien disparó y mató a mi sobrino, él nos apuntó a todos, no estaba drogado ni alcoholizado, sabía muy bien lo que hacía, por eso digo que vinieron derecho a asesinar".