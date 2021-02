T e amo y te amaré siempre, pero me traicionaste y eso no tiene perdón. Te di todo y me fallaste", le escribió después de asestarle 15 puñaladas. Un guardia de seguridad es el sospechoso del crimen de una productora radial en Tucumán, su ex pareja, con la que seguía conviviendo. No se descarta que el acusado, que se dio a la fuga tras el femicidio y se accidentó con su auto, se haya suicidado.

El hallazgo se produjo este viernes en una propiedad ubicada en la calle Dardo Molina al 800, en el barrio San Felipe de la capital tucumana, en donde residía la víctima, una productora de un ciclo de radio identificada como Vanessa Lobo Noble (35), junto con su ex esposo Walter Orlando Rodríguez (40), quien trabajaba como custodio.

Todo comenzó cuando a primera hora del día personal de la comisaría de Los Aguirre acudió a un llamado que denunció un supuesto accidente de tránsito en la autopista que une la capital provincial con el sur de Tucumán.

Sin embargo, al llegar al lugar encontraron un auto abandonado en la banquina con las puertas cerradas y el neumático delantero roto, por lo que descartaron el siniestro vial.

Al hacer las averiguaciones correspondientes determinaron que el propietario del rodado vivía en la mencionada vivienda y llegaron al lugar sin sospechar lo que había sucedido.

Los policías accedieron con el permiso de los familiares de la mujer y encontraron a Lobo Noble asesinada en el baño, con 15 puñaladas en su cuerpo.

A raíz del hallazgo, en el lugar se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias y los médicos constataron que la mujer había fallecido.

Por el femicidio intervino en la causa la Unidad Fiscal de Homicidios de turno, que a su vez dispuso que participara de la pesquisa la División Homicidios de la Policía de Tucumán.

Los investigadores buscaban al marido de la víctima como principal sospechoso del crimen, ya que los familiares de la mujer asesinada aseguran que la pareja tenía problemas en la relación. La pareja, que tiene una hija de 13 años, se habían separado hace más de tres años, pero seguían viviendo en la misma casa. Ella había iniciado recientemente una relación con un joven cinco años menor y lo había publicado en las redes sociales, con lo que se descarta que el femicida no estuviera al tanto de la relación.