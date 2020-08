U na trabajadora sexual que sería trans fue asesinada ayer a la madrugada a golpes en la cabeza con bloques de cemento en Rosario y se investiga si el autor del crimen abusó sexualmente de la víctima antes de matarla.

El femicidio ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada de ayer en la vía pública, en Rueda al 5500 de la zona sudoeste de Rosario, y la víctima aún no fue identificada, indicaron voceros del caso. Aunque, según informó la policía, sería una transexual que se dedicaba a la prostitución. Según vecinos de la zona, un hombre habría golpeado con piedras o bloques de cemento a la mujer, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en la parte inferior. Ninguna hipótesis ha sido descartada: creen que pudo ser un intento de violación, o el agresor se enloqueció porque desconocía la identidad sexual de la víctima y había contratado a lo que creía era una mujer o no quiso pagarle y la mató. Alertada por el llamado de un vecino, la policía encontró en el lugar el cuerpo de la trabajadora sexual -que aún no fue identificada- cerca de un árbol. Voceros del caso precisaron que la trans tenía un pañuelo negro en su cabeza ensangrentada, rodeada por bloques de cemento con manchas de sangre y no tenía ropa en la parte inferior del cuerpo. La policía encontró un pantalón y ropa interior cerca. Será la autopsia finalmente la que revelará si la víctima sufrió abuso sexual antes de ser asesinada. También será vital encontrar rastros de semen para determinar un ADN.

Un médico del sistema de emergencias públicas determinó que la trans estaba muerta, cuando la asistió alrededor de las 4.30 de la madrugada.

Las fuentes explicaron que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde iba a ser sometido a autopsia para determinar la causa de muerte y el ataque sexual.

Vecinos de la zona dieron detalles de la ropa y las características físicas del atacante, quien escapó del lugar a pie.

Sobre su paradero "hay investigaciones en curso", dijeron desde la Unidad de Homicidios Dolosos, que pidió a la Agencia de Investigación Criminal de la Policía el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a posibles testigos.