V arios individuos arrojaron el cadáver baleado en la nuca de un joven de 29 años desde un auto en movimiento y luego escaparon en el rodado, determinándose posteriormente que el muchacho era chofer de un vehículo de alquiler y que se desempeñaba con la aplicación de Uber. El asesinato se registró en Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, y se cree, hasta el momento, que el trabajador habría sido agredido por ladrones, aunque no se descartan otras hipótesis con respecto a lo ocurrido. Los voceros de los tribunales de La Matanza revelaron a cronica.com.ar que la infortunada víctima del ilícito fue identificada como Iván Javier Jara, de 29 años y con domicilio en Villa Dorrego. El tremendo hecho se descubrió el domingo pasado cuando los efectivos del Comando Patrulla (CP) de La Matanza, tras recibir una denuncia al número telefónico de emergencias 911, concurrieron al cruce de Juan Carlos Llerena y Esteban Echeverría, muy cerca del límite con el distrito de Rafael Castillo, ocasión en la que localizaron el cuerpo sin vida del joven. De acuerdo con lo manifestado por los informantes, el occiso presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo, a la altura de la nuca. Jara, de contextura física delgada, cutis blanco, 1,70 metro de altura y de cabellos cortos, se encontraba vestido con zapatillas grises y un equipo de gimnasia.Trascendió que el caso tiene circunstancias muy confusas, porque el chofer fue arrojado ya fallecido desde un Chevrolet Corsa blanco y provisto de vidrios polarizados, pero luego se comprobó que este no era el automóvil habitualmente utilizado por el muchacho para concretar sus tareas laborales. En tal sentido, los integrantes de la comisaría de Rafael Castillo (1ª Este de La Matanza), en cuya jurisdicción sucedió el macabro hallazgo, localizaron en la mañana de ayer el coche usado por Jara -un Chevrolet Corsa gris-, que apareció incendiado a diez cuadras del lugar en el que fue encontrado el cuerpo sin vida del chofer. Intervino en el expediente, que de manera preventiva se caratuló "Homicidio en ocasión de robo", el doctor Marcos Jesús Borghi, fiscal en turno de la Unidad Temática de Homicidios del departamento judicial de La Matanza. Sin embargo los investigadores no descartan otras hipótesis con respecto al violento episodio.