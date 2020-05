El hombre de 32 años acusado de haber matado a golpes a su madre en la ciudad santafesina de San Justo tiene "juicio desviado, con ideas delirantes místicas", por lo que no se llevó a cabo la audiencia imputativa prevista para ayer y la Justicia ordenó su internación en un hospital psiquiátrico. Se trata de un hombre cuyas iniciales son "A. S.", que se halla detenido en San Justo acusado de haber asesinado a su madre, Dominga Rosa Romero de Sandoval, de 69 años, en la vivienda que compartían. La audiencia imputativa prevista para ayer no pudo realizarse debido a que el detenido padece una alteración mental. "De acuerdo con los estudios realizados, el detenido tiene ‘juicio desviado, con ideas delirantes místicas’. Además, los informes médicos dan cuenta de que el sujeto es peligroso para sí mismo y para terceras personas. Por tal motivo, debió ser medicado", informó el fiscal Guillermo Persello. Además, explicó que "como la persona detenida no está en condiciones de afrontar la audiencia imputativa, la jueza Rosana Carrara ordenó su internación con custodia policial en el hospital Mira y López, hasta tanto se realice una Junta Especial de Salud Mental, y luego evaluar si se puede llevar a cabo la audiencia imputativa". El fiscal Persello añadió que "la jueza ordenó dar intervención a la Justicia Civil notificando al defensor civil en turno y con jurisdicción en la ciudad de San Justo, para que adopte las medidas correspondientes".