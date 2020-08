M áximo Kirchner adelantó la dura pelea que tendrá el gobierno nacional ante el Fondo Monetario Internacional, el próximo objetivo que se trazó el Presidente en la necesidad de reestructurar la deuda externa. El jefe del bloque de Diputados nacionales cuestionó que "el FMI le presta a un país 44.000 millones de dólares para ayudar a reelegir una persona", en referencia a Mauricio Macri.

"El FMI no está en condiciones de imponerle nada a nadie, tiene que hablar con el Presidente y con las autoridades argentinas. Perdió el candidato del FMI", afirmó. Y sostuvo que al negociar "lo que tiene que tener el gobierno argentino es dignidad e inteligencia, porque no se representa a una fuerza política en particular".

En declaraciones radiales, el hijo de Cristina Kirchner recordó que cuando su madre dejó el gobierno "no le debía 44.000 millones de dólares al FMI, es más, Néstor (Kirchner) lo había pagado en 2006", recordó.

"¿Qué se hizo con ese endeudamiento? El Poder Judicial la vio pasar y la Argentina ha quedado muy endeudada. Las ideas que el poder económico y financiero buscó imponerle al gobierno de la ex presidenta las pudieron aplicar entre 2015 y 2019", sentenció.

En diálogo con AM 750, Kirchner destacó que será necesario reconstruir el aparato productivo tras la pandemia: "Más allá de las consecuencias profundas, habrá que tener políticas para cada sector y generales, en el momento en que ceda la enfermedad hay que volver a reconstruir los tejidos sociales y económicos que se dañaron con el macrismo y que esta pandemia vino a profundizar".

"La Argentina venía muy golpeada económica y socialmente. Se había duplicado la desocupación en cuatro años, la pérdida del poder adquisitivo de los sectores del trabajo, ya sea en la formalidad o la informalidad, los brutales e injustificados tarifazos que golpeaban a nuestras clases populares y clases medias, a quienes tenían un comercio", detalló Kirchner.

Se refirió al "modelo económico" y sostuvo que prefiere "en vez de pensar modelos externos, pensar un modelo argentino productivo que pueda tomar experiencias positivas de otros lugares del mundo, pero teniendo en cuenta su realidad, sus asimetrías".