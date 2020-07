U n día antes de que se cumpla medio año del crimen llegó una certeza que ayudará a que se haga justicia. Una de las huellas de zapatilla que tenía en el rostro Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes de puño y patadas frente al boliche Le Brique de Villa Gesell el 18 de enero, corresponde al calzado del rugbier detenido Máximo Thomsen.

De acuerdo con el resultado de las pericias scopométricas realizadas en el laboratorio de la Policía Federal Argentina (PFA) de Mar del Plata, una de las dos improntas detectadas en el rostro del joven asesinado corresponde a una zapatilla Cyclone, que a su vez coincide con las huellas de pie tomadas al rugbier Thomsen.

"Había dos improntas en el rostro de la víctima: una no se pudo establecer, porque era muy chiquita, y la otra se estableció que coincide con unas zapatillas Cyclone secuestradas y que coinciden con el pie de Thomsen", dijo una fuente de la investigación.

Este dato surgido de los estudios periciales es de suma relevancia en la causa, porque puede ser la "patada mortal", la que produjo la muerte de Fernando, el tiro de gracia despues de la golpiza, ya que se la dio en la cabeza con tanta violencia que quedo marcada. "La Justicia siempre sostuvo, al valorar el caso, que se trató de una coautoría funcional, lo que significa que todos los acusados hicieron un aporte indispensable y que cada uno de esos aportes llevó al resultado muerte, al homicidio. No hubo una sola patada mortal, sino que todos los golpes fueron mortales", expresó igualmente una fuente al referirse a la responsabilidad de los ocho rugbiers detenidos.

El objetivo inicial de ese estudio era precisamente cotejar las huellas de las zapatillas secuestradas en la vivienda que los acusados alquilaban en Villa Gesell con una impronta hallada en la cara de Báez Sosa.

Para poder completar el peritaje, la fiscal de la causa, Verónica Zamboni ordenó la toma de nuevas huellas plantares de los ocho rugbiers detenidos en la Alcaidía de Melchor Romero, para determinar el tipo de pisada y precisar cuál de ellos es el dueño del calzado que impactó la cara de la víctima.

Por el crimen de Fernando se encuentran detenidos y ya procesados por el juez de Villa Gesell, David Mancinelli, los Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), considerados coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Además, están acusados como "partícipes necesarios" Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), quienes fueron excarcelados. Los acusados están aislados del resto de los detenidos. Se los mantiene distribuidos en cuatro celdas contiguas con capacidad de dos cada una. Todos los días, como el resto de los detenidos, pueden salir tres horas del pabellón. Lo hacen solos, sin otros internos alrededor. Salen al patio los ocho juntos. Si bien el penal cuenta con una biblioteca, ellos leen las novelas que les acercaron sus familiares.

En las primeras salidas detenidos de sectores cercanos los insultaban, pero a medida que pasaron los días y con el advenimiento de la crisis sanitaria por el Covid-19 cesó cualquier tipo insulto. Como ocurre en todas las cárceles del país, los rugbiers tienen las visitas suspendidas, pero pueden recibir mercadería de sus familiares. "No tienen ningún privilegio. Todos mantienen un perfil muy bajo. No han protagonizado ningún incidente ni evento indisciplinario. No han hecho peticiones a los agentes penitenciarios. No se advierte liderazgo de ninguno de ellos sobre los otros y se comportan con respeto hacia el personal", dijeron desde el penal.