En mayo se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a abril. De los más de 1.700 locales manufactureros relevados, casi el 40% operó con normalidad, mientras que más del 60% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva. Así lo indicó ayer la encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria, difundida por el Indec.

El relevamiento indicó que entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva en mayo, más del 50% declaró que, si bien estuvo habilitado para operar, no contó con el personal necesario para operar o no tuvo pedidos y más del 40% declaró que la principal causa fue que debió permanecer cerrado total o parcialmente por el aislamiento.

En los sectores manufactureros de Alimentos, bebidas y tabaco, Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico y Madera, papel, edición e impresión, el 78%, 45% y 40% de los locales, respectivamente, operaron con normalidad y fueron los que manifestaron menos problemas para operar durante mayo. En contraposición, Automotores y otros equipos de transporte y Textil, prendas de vestir, cuero y calzado fueron los sectores que presentaron más problemas.