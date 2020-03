C uando se oficializó la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio para el año próximo, los amantes del básquet comenzaron a pensar qué pasará con Luis Scola, quien llegará a la cita con 41 años. En medio de la incertidumbre, el capitán del seleccionado nacional dejó en claro que todavía no piensa en la competencia a desarrollarse en tierras japonesas, al tiempo que destacó que lo "positivo" de la pandemia de coronavirus en nuestro país es que se dejó de lado la grieta política y todos están tirando para el mismo lado.

"No había ni pensado en Tokio. Me da la sensación de que mucha gente no toma la misma dimensión que yo. El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no un Juego Olímpico me parece desproporcionado. Hay cosas más importantes en las que preocuparse. Es irrelevante saber si yo voy a estar o no en Tokio", comenzó diciendo el interno que actualmente juega en Olimpia Milano.

"Cuando digo que no sé si voy a estar en Tokio, no es porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión, sino porque no sé si va a haber Tokio y nadie lo sabe. No estoy en una encrucijada, no estoy analizando nada. Cuando uno tiene 40 años, un año más es un golpe, las chances de jugar son menos porque en cualquier contexto son menos", agregó, en declaraciones a la radio 94.7.

Su deseo

Cuando Argentina se aseguró, en el pasado Mundial de China, ser uno de los representantes americanos en los Juegos, Luifa dejó en claro que tras la disputa de los mismos se retiraba. Con la postergación, el ex NBA argumentó que "me encantaría jugar en Tokio y que no se hubieran suspendido los Juegos Olímpicos. Si puedo, voy a estar y va a estar buenísimo. Si las cosas se acomodan, ahí estarán las energías puestas".

En otro tramo de la entrevista, Scola contó cómo está viviendo el aislamiento en Milán, una de las ciudades más afectadas por el Covid-19: "A la mañana estoy ayudando a mis hijos con las tareas, después tengo un rato para hacer alguna otra cosa y a la tarde entreno una o dos horas".

Sin grieta

"Es una oportunidad genial de dejar de lado toda esta pavada política. Hoy Alberto Fernández es tu Ginóbili, tu Messi. Somos todos hinchas para que le vaya lo mejor posible. Todos sufrimos lo que pasa", contó sobre cómo ve los pensamientos políticos en nuestro país.