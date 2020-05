"Me gustaría que todos vuelvan a trabajar", dijo el presidente Jair Bolsonaro con motivo de este 1° de Mayo. El mensaje lo dio en una transmisión en vivo desde el Palacio de la Alvorada, grabado por la diputada oficialista Bia Kicis, quien le pidió al mandatario un mensaje por el Día del Trabajador.

"Buen día a todos, Brasil es un país maravilloso. Tengo la certeza de que teniendo a Dios por encima de todo a la brevedad volveremos a la normalidad", comenzó señalando Bolsonaro. Para luego dejar en claro que "me gustaría que todos volvieran a trabajar, pero quien decide eso no soy yo, son los gobernadores y los prefectos (intendentes)". Este jueves, Bolsonaro insistió con su mensaje negacionista respecto del coronavirus y sus ataques a los gobernadores e intendentes que promueven el aislamiento. "Los que promovieron acciones de aislamiento no consiguieron achatar la curva del virus", señaló.

"El Supremo (Tribunal Federal) decidió que las medidas para evitar o para hacer que la curva de contagios se achate corresponde a los gobernadores y prefectos. Pero no achataron la curva. Gobernadores y prefectos que tomaron medidas bastantes rígidas no lograron achatar la curva", señaló el presidente brasileño, ratificando su postura contraria a cualquier medida de cuarentena pese al aumento de contagios, que lo ponen al país a la cabeza de la región.