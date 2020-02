T ras un escándalo con la oposición, el Frente de Todos logró sesionar ayer luego de un trabajoso quórum y dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que limita las jubilaciones de empleados judiciales y diplomáticos.

Para llegar al número mínimo para habilitar la sesión, el oficialismo hizo bajar al recinto a Daniel Scioli, que será a partir del próximo lunes oficialmente embajador en Brasil. El ex gobernador bonaerense no tenía previsto participar debido a que ya viene realizando tareas diplomáticas, más allá de no haber renunciado hasta ahora a su puesto de diputado. Sin embargo, como el Frente de Todos no lograba convencer a suficientes aliados para llegar a los 129 diputados, debió ocupar su banca, lo que generó el inmediato repudio de la oposición.

Las dificultades del peronismo quedaron en evidencia desde el miércoles, cuando no aceptó una cláusula propuesta por Juntos por el Cambio para garantizar que los actuales integrantes del Poder Judicial puedan jubilarse en los términos actuales. Eso, aseguraban desde el macrismo, evitaría una fuga de funcionarios que pondría en jaque el funcionamiento de la Justicia.

Sin ese respaldo, el bloque que conduce Máximo Kirchner debía asegurar el respaldo de al menos una parte de los legisladores que responden a Roberto Lavagna o del sector que conduce el mendocino José Luis Ramón.

Pasada media hora del inicio reglamentario de la sesión, los opositores pidieron declarar que no había quórum, pero el presidente de la Cámara -Sergio Massa- habilitó otros quince minutos, en una práctica usual. Al filo del reloj, bajaron al recinto los integrantes del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón; los dos miembros del Frente de Izquierda; los cuatro integrantes de Córdoba Federal; y la neuquina Alma Sapag. A ellos se sumó Scioli para llegar a 129, la mitad más uno del total de diputados.

Como no se publicó en el Boletín Oficial su designación (el Senado le dio su aprobación la semana pasada), el ex candidato presidencial no presentó su renuncia a la banca, por lo que legalmente sigue siendo diputado.

El cruce

Con la sesión a punto de comenzar, los integrantes de Juntos por el Cambio ocuparon sus bancas, apenas por algunos minutos. Entre gritos y acusaciones verbales cruzadas, quien pidió la palabra fue el jefe del interbloque, Mario Negri, que llamó a anular la sesión.