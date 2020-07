El cadáver atado de un médico, de 63 años, apareció en la vivienda en la que residía el profesional, en un misterioso episodio que sucedió en la localidad bonaerense de San Andrés, en el partido de San Martín. Se sospecha que el facultativo habría perdido la vida mientras mantenía relaciones sexuales con un muchacho, aunque no se descartan otras hipótesis. Voceros del Departamento Judicial de San Martín aseguraron que la víctima, de 63 años y especializado en enfermedades psicosomáticas, fue encontrado sin vida, desnudo y con las manos atadas, acostado boca arriba en su cama, en una finca situada en Félix Ballester al 2700. Trascendió que el hombre, que a simple vista no presentaba lesiones, mantenía una relación sentimental con un joven de 20 años, pero se asegura que se separaron hace alrededor de tres meses, aunque se sospecha que actualmente se frecuentaban. Policías de la Comisaría 1ª de San Martín se encargan de investigar el deceso. Al revisar el inmueble encontraron tres cajas fuertes, en cuyo interior había una suma de dólares y también alhajas, lo que hizo que se descartara un asalto. Sin embargo, el facultativo tenía instalada una cámara de seguridad en la puerta del mencionado domicilio y, de esta manera, se consiguió determinar que un joven, todavía no identificado, arribó a la vivienda y que estuvo dos horas dentro. Al salir cerró con llave la puerta de ingreso.