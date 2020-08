El fin de semana pasado, en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, se operó a un bebé con glaucoma congénito, un diagnóstico que, por su rara frecuencia, es siempre derivado al Hospital Garrahan de esta capital. Sin embargo, por las dificultades en el traslado que genera la pandemia por el coronavirus, un médico aceptó viajar a La Feliz para realizar la intervención. Se trata del doctor Pablo Martín Deromedis. La operación tuvo lugar el pasado sábado y el paciente es un bebé de 4 meses oriundo de Villa Gesell que una semana atrás había sido derivado con un diagnóstico de leucocoria, un fondo de ojo manchado de blanco por un retinoblastoma. Al llegar al HIEMI de Mar del Plata, fue la doctora Cristina Bondesio, jefa de Oftalmología del Hospital Regional, quien se percató de que el bebé tenía en realidad glaucoma congénito bilateral, enfermedad que en menores de edad debe ser tratada mediante cirugía y no con mediación como suele suceder con los adultos. "Me comuniqué con el Hospital Garrahan y me advirtieron que la problemática era el traslado, por la situación de pandemia que estamos viviendo", señaló la profesional marplatense. "Fue ahí que pensamos en la posibilidad de que un profesional fuera del Materno pudiera venir a operarlo, así que hablamos con el doctor Deromedis, oriundo de Miramar", agregó Bondesio. Finalmente, el doctor Deromedis, junto al equipo médico del HIEMI, realizaron de manera exitosa la operación. "Pudimos operar al bebé a la semana del diagnóstico y todo salió muy bien. Ahora, yo estoy haciendo el seguimiento", señaló Bondesio.