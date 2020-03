L as medidas preventivas para evitar la propagación del nuevo coronavirus llegaron al transporte público. Producto del coronavirus que atemoriza al mundo, los gobiernos de Ciudad y Nación dispusieron medidas excepcionales, centradas en la higiene de las unidades y la recomendación de viajar sólo si es indispensable.

Desde Trenes Argentinos, bajo la conducción de Martín Marinucci y Darío Golía, se ordenó intensificar los métodos y frecuencia de la limpieza de las formaciones y superficies de las estaciones de las líneas urbanas, de larga distancia y regionales. Desde el ente estatal, que posee servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Tucumán, Bragado y Junín, anunciaron que se devolverá el cargo de los pasajes de larga distancia a los usuarios que así lo deseen sin ningún tipo de penalidad.

En ese marco, fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación afirmaron que se puso principal atención en todos los trenes del área metropolitana, sobre todo en aquellas que tienen conexión con los aeropuertos como el caso del tren San Martín que llega hasta El Palomar, quizás con mayor circulación de pasajeros extranjeros. Sin embargo las tareas también se activaron en las líneas que circulan en otras direcciones y llegan a Retiro, Constitución y Plaza Miserere.

Según se conoció, el personal de limpieza de cada línea tiene la tarea de higienizar pasamanos, asientos, molinetes y toda superficie que pueda estar en contacto con las manos de los pasajeros a través de las cuales puede propagarse el virus. Asimismo, se puso principal atención en los sectores con mayor aglomeración de personas, es decir, los vagones y las estaciones donde se colocó alcohol en gel gratis.

Los mismos trabajos, de acuerdo al Ministerio de Transporte, se realizan en los ómnibus que se utilizan para trasladar personas dentro del Puerto de Buenos Aires, principalmente, extranjeros que llegan en barcos de diferentes países. Esas unidades se someten a una limpieza similar a la de los trenes, no así los colectivos de transporte público urbano ya que, según el ministerio conducido por Mario Meoni, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo recomienda mientras no haya circulación local del virus.

Sin embargo, en localidades como La Plata, entre la municipalidad y las empresas de transporte público de colectivos acordaron implementar medidas de prevención en todas las unidades para prevenir el contagio. A esta iniciativa se sumaron taxistas, remiseros, propietarios y conductores de transportes escolares que fueron convocados a una reunión en la sede municipal para delinear acciones en la misma línea.

¿Qué pasa en la ciudad?

En la red de subte porteño se reforzaron los operativos de limpieza en accesos, andenes, instalaciones, boleterías, formaciones y baños públicos. Además, se incrementaron las medidas de prevención hacia los pasajeros con la distribución de alcohol en gel en todas las estaciones; y para el personal de Metrovías con la entrega de jabón para manos, toallas, guantes descartables y bolsas plásticas para residuos, entre otros.

Sólo en subtes se mueven un millón trescientas mil personas -un coche tiene, en promedio, una capacidad total de 169 personas entre sentadas y paradas- y un millón cuatrocientas mil lo hacen en colectivos.