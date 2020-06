V ive angustiada. Desde que la periodista Melisa Zurita sufrió la irrupción de Geraldine Martínez en su casa, donde fue atacada y amenazada de muerte por la ex pareja de su marido, Gustavo Holstein, la persigue el temor de que la pesadilla que vivió junto con su hija de 3 años se repita. Y la preocupación aumentó en las últimas horas, ante los movimientos del fiscal a cargo de la investigación, Roberto Tavolaro, de la UFI 1 Descentralizada de Ituzaingó.

"Hoy presentamos la recusación y un pedido de nulidad para la pericia psicológica que pidió el fiscal, tenemos que esperar tres días para que la Justicia se expida", confirmó el abogado Diego Storto, representante de la víctima, a "Crónica". Es que Tavolaro habría pedido un peritaje que podría favorecer a la imputada, mientras la víctima vive encerrada en su casa, con custodia policial.

En diálogo con este diario, Storto confirmó ciertas irregularidades durante el estudio a Martínez. "El perito de la imputada, Remo Mandrile, entraba y salía de la oficina y habló con el fiscal Tavolaro dos veces al oído, eso está prohibido", indicó el letrado, que además aseguró que la acusada es "muy peligrosa, tiene nueve denuncias por agresiones a terceros; le prendió fuego la moto a un ex novio, es increíble a lo que ha llegado".

Cabe recordar que, aquella noche del domingo 7 de junio, Zurita logró escapar junto con su hija por una ventana de la casa que ocupan en el barrio privado de Parque Leloir, mientras que Martínez intentó fugarse en la camioneta de la víctima, aunque fue retenida en la entrada al country y posteriormente aprehendida por personal de la policía.

"La seguridad del barrio confirmó que hubo gente de apoyo y el fiscal no investiga. Tengo los nombres, pero es su tarea, no mía", dijo Storto sobre Tavolaro. Pero no es todo, en plena investigación desapareció prueba de la comisaría: un bolso y una carteara de la imputada, donde había una peluca y un par de zapatillas. "No entendemos por qué intentan favorecer a Martínez, pero, por la cantidad de denuncias que tiene en su contra, no sería la primera vez que ella y su familia pasan por esto", concluyó el letrado.