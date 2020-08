El Tribunal Oral Federal 8 decidió citar como testigos a Ronald Noble y Joel Sollier, ex directivos de Interpol, en la causa del Memorándum con Irán, en donde está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios del gobierno, como Carlos Zannini o Juan Martín Mena. Pero además resolvió avanzar con el juicio oral, hacer una instrucción suplementaria, fijar una audiencia preliminar para el 14 de diciembre y aceptar a más de 300 personas como testigos.

En esa lista aparecen el ex espía Horacio "Jaime" Stiuso, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y el actual juez y candidato a procurador Daniel Rafecas, junto con legisladores que analizaron el Memorándum, como el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado del PRO Waldo Wolff y la ex jefa de la OA Laura Alonso. También figuran ex funcionarios como Aníbal Fernández, Julio de Vido, Ricardo Echegaray y Mario Cimadevilla, que estuvo al frente de la UFI-AMIA durante el gobierno de Mauricio Macri y se fue en medio de polémicas por la posición de esa querella en el juicio del encubrimiento de AMIA.

Habían reclamado la citación del presidente Alberto Fernández, pero el TOF -integrado por los jueces Gabriela Lopez Iñíguez, José Michillini y Daniel Obligadono- no hizo lugar a la solicitud.