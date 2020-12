El ex presidente Carlos Saúl Menem, de 90 años, se encuentra "estable" y permanece internado en el Sanatorio de los Arcos de la ciudad de Buenos Aires, donde es tratado por un cuadro de infección urinaria que se complicó por una arritmia cardíaca. "Está estable y esperamos que mejore", señalaron ayer por la tarde allegados a la familia del actual senador nacional. Menem sufrió el jueves por la noche "una descompensación cardíaca". El viernes por la tarde, la hija del ex presidente, Zulemita, procuró transmitir tranquilidad al publicar en su cuenta en la red social Twitter que su padre "está luchándola" y que lo están "acompañando", en referencia a la salud del también ex gobernador de La Rioja. Menem había sido internado el último martes por una infección urinaria, luego de que sintiera dolores y que aumentara su frecuencia cardíaca.