A última hora del viernes, el ex presidente Carlos Menem recibió el alta del porteño Sanatorio de los Arcos y se trasladó a su domicilio, una vez finalizados los "estudios de control" que debió realizarse luego de padecer una neumonía semanas atrás, según confirmaron fuentes cercanas a la familia del senador nacional. "Ya está en la casa y está muy bien en compañía de su familia. Los estudios salieron muy bien", señaló Luis De la Fuente, médico personal del ex mandatario. Tras más de dos semanas de internación en el Instituto del Diagnóstico por una neumonía, Menem fue ingresado nuevamente y su estado de salud causó preocupación, pero su cardiólogo personal explicó que el ex presidente "siempre estuvo bien" y que "no hubo una recaída, sino que se lo volvió a internar para hacerle controles y estudios más específicos de los riñones y la diabetes". Allegados a Menem ratificaron que "la diabetes que tiene ataca el corazón y los riñones, y hay que controlarla de cerca".