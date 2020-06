El ex presidente Carlos Menem, que permanece internado a raíz de una neumonía, presentó mejoría en su estado de salud, se levantó de la cama y pudo alimentarse sin ayuda, según informó el médico Luis De la Fuente.

De la Fuente, jefe de Cardiología del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), lo asiste en el Instituto del Diagnóstico, donde fue internado el sábado, e indicó que "está mucho mejor, ya no está acostado, se levantó y pudo comer solo" y explicó que el cuadro de neumonía por el que fue internado el sábado mejoró ostensiblemente y que el ex mandatario "está respondiendo muy bien a los antibióticos".

Asimismo, Eduardo Menem (su hermano) agradeció a quienes se interesaron por la salud del ex presidente y ratificó que se encuentra "estable", atravesando un cuadro de neumonía y sin coronavirus, al mismo tiempo que expresó la "esperanza y fe" en su recuperación. En diálogo con Chiche Gelblung por Crónica HD, Eduardo aseguró que es el "mejor día de Carlos" desde que lo internaron el pasado sábado.Agregó que, gracias a su sobrina e hija del ex presidente, Zulemita, pudo intercambiar unas palabras con él a través de Skype y lo notó "razonablemente bien". Agregó que está respondiendo bien al tratamiento con antibióticos y detalló que la neumonía de Carlos fue originada por una bacteria y no por un virus.