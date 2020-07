E l ex presidente Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma darán el sí hoy por segunda vez. La pareja se casó en primeras nupcias el 7 de septiembre de 1966 y tuvieron dos hijos, Carlos Saúl Facundo Menem y Zulema María Eva Menem. Se divorciaron en 1991, y hoy lo volverán a intentar.

"Se casan la semana que viene", habían adelantado allegados a la pareja. "Se casa con Zulema Yoma. Se casan la semana que viene. Pueden salir a desmentirlo. Pero la realidad es que es el triunfo del amor. Yo lo digo por meterme en la vida de la gente porque me parece una historia de amor increíble", aclaró Mauricio D’Alessandro al dar la primicia.

"Ellos se divorciaron con papeles y él se casó con Cecilia Bolocco. El acto de amor de ella es que está con él durante estos años. Viven en domicilios separados. Zulema nunca dejó de amarlo porque le perdonó todo", agregó el abogado. "Es un acto formal de casamiento, con funcionario público, con las restricciones que tiene hoy el sistema. Es una decisión de amor", expresó.

Su historia

Menem y Yoma se conocieron en Damasco, Siria, en 1964. Se casaron y en La Rioja nacieron sus hijos Carlos, en 1968 (muerto al caer el helicóptero en el que viajaba, en 1995) y Zulema María Eva, en 1970. Se separaron de manera transitoria tras el golpe de 1976, cuando Menem, depuesto como gobernador riojano, fue encarcelado por los militares. En su etapa en Las Lomitas, Formosa, bajo libertad vigilada, conoció a Marta Meza, con quien tuvo a su hijo Carlos Nair.

En 1983 volvió a ser electo gobernador de La Rioja, y Yoma lo acompañó en esos años hasta convertirse en primera dama de la Argentina en 1989. Un año más tarde, mientras el mandatario estaba de gira por Europa, y por orden suya, el entonces jefe de la Casa Militar, brigadier Andrés Antonietti, expulsó a Zulema Yoma de la residencia presidencial de Olivos. La separación quedó a los ojos de toda la sociedad.

Se reencontraron en marzo de 1995, ante la trágica muerte de su hijo. Yoma sostuvo desde entonces la hipótesis de un atentado, a la que Menem suscribiría años más tarde. La ex primera dama no volvió a casarse. Menem reincidió en 2001 con la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco. Fue tres semanas antes de ser detenido por la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia.