E n tiempos de pandemia y con las características de los casamiento de hoy en día, la semana próxima volverán a dar el sí Carlos Menem y Zulema Yoma. La pareja, que se había separado en 1991, mantiene una buena relación. El ex presidente, en tanto, continúa recuperándose en su casa tras una rápida internación en Los Arcos.

El abogado Mauricio D’Alessandro -panelista de "Fantino a la tarde"- confirmó la noticia. "Triunfó el amor. Me parece una historia de amor increíble", dijo, y agregó: "Será un acto formal de casamiento, con funcionario público, con las restricciones que tiene hoy el sistema. Es una decisión de amor. Acá no hay ningún interés económico, es gente que no lo necesita".

"Ellos se divorciaron con papeles y se casó con Cecilia Bolocco. El acto de amor de ella es que está con él durante estos años. Viven en domicilios separados. Zulema nunca dejó de amarlo, porque le perdonó todo", agregó D’Alessandro.

Quienes frecuentan la casa de Menem -en el barrio porteño de Belgrano- dicen que es Zulema la encargada de los quehaceres domésticos. De todas maneras, quien se muestra en público con el senador es su hija, Zulemita.

Cabe recordar que ambos se separaron, con escándalo mediático incluido, en 1991, cuando Menem ordenó a las autoridades de la Casa Militar que desalojaran de la Quinta de Olivos a la por entonces primera dama.

La muerte de Carlitos el 15 de marzo de 1995 fue, sin embargo, lo que más los unió en el dolor. La trágica desaparición del hijo varón del jefe de Estado conmovió a todo el país y fue la gran pérdida que ambos tuvieron que padecer. Por ese entonces, Menem peleaba para consagrarse por segunda vez como presidente argentino.

En un plano menos doloroso, algo que los distanció fue el casamiento entre el riojano más famoso y la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco.

Las últimas horas estuvieron algo accidentadas. El ex mandatario, que el jueves 2 de julio cumplió 90 años, había sido internado en el Instituto del Diagnóstico el pasado 13 de junio, debido a un cuadro de neumonía severo. Luego, tuvo una segunda etapa del tratamiento que sucedió en la misma clínica de Palermo en la que se internó el pasado miércoles por algunas horas.

Actualmente descansa junto a sus seres queridos en su casa de Belgrano.