M ientras la cuarentena obligatoria decretada por el nuevo coronavirus ha provocado que una gran cantidad de negocios considerados no esenciales bajen sus persianas o trabajen solamente con la opción delivery, otros rubros como las mercerías o las ferreterías tuvieron, en su mayoría, buenas ventas. Crónica dialogó con dos comerciantes de esos sectores, quienes explicaron su situación.

"Las mercerías y las ferreterías sobrevivieron a este quilombo de la pandemia porque la gente necesitaba cosas para el trabajo, para tejer, para bordar. Por ejemplo, la mujer que se quedó en la casa decidió hacer costuras y realizar tareas que antes por falta de tiempo no podía", señaló en diálogo con este diario Marcelo Rodríguez, dueño y encargado de una mercería ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según una estimación difundida desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), un 18% de los locales porteños cerró desde que comenzó la cuarentena y no volverá a reanudar sus actividades. El porcentaje corresponde a los relevamientos que realiza la federación entre las 62 zonas comerciales de Capital Federal, donde se estima que hay cerca de 140.000 comercios en total.

"Si bien la mercería labura todo el año, en este último tiempo vino a comprar gente que jamás tejió, sólo por el hecho de que le servía para hacer catarsis y otro poco para matar el encierro. Nosotros comercializamos elementos que son para la distracción, especialmente del tejido, que fue auge esta temporada pero que como contraposición las fabricas de lana produjeron muy poco por motivos que se conocen. En líneas generales y mas allá de los problemas económicos que tienen los argentinos, este sector trabajó", agregó Rodríguez.

Para él, el "boom" de los tapabocas caseros le dieron un plus para consolidar las ventas: "Hubo dos artículos que se vendieron a lo pavote: friselinas y elástico para hacer barbijos. Incluso muchas modistas, ante la posibilidad de no poder trabajar, se las rebuscaron para fabricar esto que es tan útil en esta época".

En esa línea, Sergio, titular de una ferretería de Villa del Parque, señaló: "Vendimos muchas cosas para el arreglo, para reparar un techo, cambiar una membrana, para refaccionar. La gente o el tipo que se quedó en su casa aprovechó a pintar, a cambiar una canilla porque casi 100 días en tu casa no es sencillo. En tanto, aseguró: "La realidad fue distinta en ciudad que en provincia, donde tengo muchos colegas que no pudieron abrir. Y nosotros tuvimos la suerte que no tuvo el peluquero o el zapatero. En algunos casos, fue muy injusto".

Pese al auge de las mercerías y las ferreterías, una gran cantidad de comercios de la ciudad de Buenos Aires, que volvieron a abrir sus puertas desde hace dos semanas, en el marco del levantamiento de las restricciones iniciadas el 20 de marzo, han sufrido y mucho el cese de actividades durante tanto tiempo.

Hace unos días, en una entrevista con Crónica, Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad (Fecoba), argumentó que, por ese motivo, "en un momento pensamos correr el Día del Padre, pero hicimos una encuesta con las diferentes cámaras y se decidió dejarlo para la misma fecha. Lo que significa que estamos poniendo todo lo que hay que poner para incentivar el consumo".

"Analizamos el tema de la venta online y estamos trabajando con la aplicación Estoy Cerca, que permite saber, a través de la geolocalización, qué productos tiene cada comercio vecino", completó.