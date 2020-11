L a producción metalúrgica creció durante septiembre en términos interanuales, aunque el 58% de las compañías no logra recuperar los niveles de rentabilidad previos a la pandemia, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

El sondeo detectó que el 47% de las empresas metalúrgicas continúa presentando una mayor demanda crediticia, en tanto una mínima proporción, el 3%, no pudo hacer frente al pago de salarios de septiembre.

Adimra indicó que se observaron importantes dificultades para la entrega de insumos críticos para sus procesos productivos, dado que "el 68% de las empresas encuestadas afrontaron inconvenientes con la entrega de materia prima en el mercado local".

En relación al empleo, "disminuyó el porcentaje de trabajadores licenciados, aunque aún se evidencia un promedio de 9% de empleados que se encuentran bajo licencias".

Para la entidad, que reúne más de 60 cámaras sectoriales y regionales en el país, las expectativas del sector para el próximo año abarcan un 21% de empresarios que considera que su empresa estará en mejores condiciones económicas, mientras que "a nivel sectorial, el 36% cree la situación del sector va a empeorar dentro de un año".

Pymes en problemas

Un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa señaló que el 57% de 278 pymes industriales "tiene actualmente dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no consiguen. Y si se suma a aquellas que, si bien consiguen el insumo principal, no consiguen otros secundarios, el porcentaje de empresas en problemas crece a 71%".

"Eso está provocando demoras en la producción, incumplimiento de entregas, imposibilidad de ventas, y empeoramiento de la situación financiera de la empresa", aseguró el estudio de CAME.

En líneas generales los insumos que más cuesta conseguir son chapa, aluminio, hierro, polietileno, polipropileno, acero, cemento, tela, papel, plástico, cuero, y, por lo tanto, todos los productos derivados.

Al 68,2% de las empresas afectadas, el principal impacto se refleja en sus ventas, porque no pueden cumplir con los tiempos, no pueden cotizar, o no tienen productos para vender. En detalle, el impacto se divide en: al 32,1% de los afectados no le permite cumplir con los tiempos de entrega; el 21,8% no puede programar pedidos, y el 14,3% no le permite realizar ventas porque no pueden fabricar el producto.