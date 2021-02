El meteorólogo Luke Bradnam, del canal Nine News Queensland de Australia, informaba desde la playa sobre la peligrosidad de las olas en esa zona de la costa, en Narrowneck en Gold Coast, cuando se vio obligado a intervenir en dos rescates, aunque el segundo de ellos fue trágico.

Pocos segundos después de comenzar la transmisión, se quitó el traje y se lanzó al agua para ayudar a quien creía que era un persona que se estaba ahogando entre las olas, mientras su cámara lo captaba en vivo. "Un boogie boarder (persona que usa una tabla de surf pequeña) en Narrowneck me alertó, pensó que había visto a alguien luchando de nuevo en las olas", explicó luego.

Esa no fue su única aventura del día, aunque en la segunda las cosas no salieron bien. "Me quité la ropa y salí corriendo para ayudar a la persona en problemas", contó Bradnam, pero a medida que se acercaba se dio cuenta que se trataba de un cadáver. "Se hizo bastante evidente que había un cuerpo flotando en el agua", comentó.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el cadáver corresponde a un ciudadano británico de unos 30 años, que había sido dado por desaparecido la noche anterior en la playa de Kurrawa, 5,7 kilómetros al sur de Narrowneck, donde Bradnam recuperó el cuerpo.