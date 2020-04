L e tocó participar en uno de los ciclos exitosos en la historia de Boca de la mano de Carlos Bianchi. Al club lo lleva dentro de su corazón. Bajo los tres palos, Roberto Abbondanzieri terminó siendo decisivo en muchas definiciones que derivaron en la consagración del xeneize. Tras retirarse de la actividad futbolística profesional, el Pato se convirtió en el ayudante de campo de Martín Palermo, otro ídolo de la institución xeneize, y así empezaron una larga recorrida de clubes para reflejar su experiencia desde los campos de juego, pero esta vez, de la línea de cal para afuera. Mientras todavía se recupera de un problema de salud (ver tema aparte), el ex arquero del club de la Ribera se sinceró y no anduvo con vueltas:

"Todos en un trabajo tenemos un objetivo y mi meta es dirigir a Boca con Palermo. El está entre los ídolos más grandes de la historia del club y sé que alguna vez vamos a tener una oportunidad", sostuvo en Fox Sports.

Cuando fue consultado sobre su relación con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente primero y encargado de la comisión de fútbol, sostuvo que "más allá que soy amigo de Palermo nunca tuve problemas con Riquelme ni con nadie. Yo me hablo con todo el mundo. Mi relación con Román es buena y yo lo respeto mucho, siempre me mantuve al margen de todo tipo de conflictos que haya tenido con otras personas". Y agregó: "Román está en el camino correcto como dirigente y está haciendo las cosas bien. Estoy sorprendido de las cosas que está haciendo, más allá de los resultados".

"En Boca hubo un cambio de modelo y para llegar a Boca tenemos que pensar parecido. No sé si Martín piensa como Román. Ahora uno es dirigente y el otro técnico, más allá de que el club siempre está encima de todo", comentó sobre las diferencias que existen entre el 10 y el Titán.

Y por último aclaró que "hace diez años que no voy a ver en un encuentro a la Bombonera y algún día me gustaría volver. Mis hijos son muy hinchas y van siempre. Pero me cuesta mucho estar afuera, en la tribuna. Quiero estar ahí adentro. Una vez estuve con Martín y Schiavi filmando algo adentro y otra vez en el Museo del club. Pero a ver un partido hace un montón que no voy".