N o puedo expresar en palabras la emoción que siento al recibir esta cantidad enorme de mensajes de apoyo, de cariño, de empatía. Soy feliz de tenerlos, me hacen bien, y sobre todo agradezco que hayan entendido lo más importante de mi mensaje: un estudio a tiempo te salva la vida". A la mañana siguiente de la confesión en primera persona de Federico Bal y la cruda honestidad con la que contó que padece cáncer, se generó una catarata de repercusiones, de las buenas, de las que hacen bien. Y antes del mediodía en un móvil con "Informados de todo" desde Mar del Plata, Carmen Barbieri se esforzó por estar a a altura de la fortaleza de su hijo y reveló cómo se enteró de la enfermedad.

"Me dijo a último momento que se iba a hacer la colonoscopia, no me preparó. Ahí le dije que se lo tendría que haber hecho más seguido, como retándolo. Entonces me respondió que iba a salir todo bien", arrancó Carmen. Luego, precisó: "Cuando vino verme vino con Roberto Peña, la pareja de su hermana, con Julieta, y con su amigo Pepe Ochoa. Estaban con sonrisas el sábado y venían ya con el resultado y pensé que era benigno. Pero Fede se sentó y me dijo ‘mamá, tengo cáncer’. Me puse a llorar muchísimo, él también se puso a llorar y me dijo ‘pienso mucho en papá’". Así Carmen replicó la arenga que le hizo a Fede: "¿Pero qué diría Santiago? ¿Qué decía papá cuando le decían que tenía cáncer? Hubiera dicho ‘vamos a lucharla, de esta vamos a salir, conmigo no van a poder’. Eso es lo que decía Santiago y salía adelante. Porque Santiago no murió de cáncer, lo venció 18 veces, murió de EPOC". Al final, Barbieri reveló cuál fue la reacción de Fede: "Me dijo que iba a hacer eso, que la iba luchar, a seguir trabajando y salir adelante".

Por otra parte, Carmen Barbieri también expresó: "Fede me dice que está bien. Estoy acostumbrada al cáncer posT Santiago, pero una cosa era estar acostumbrada por un hombre con el que viví 26 años y que cada vez que se hacía un estudio tenía cáncer. Esta vez es mi hijo. Los hijos son distintos. La relación es distinta. Fede está muy contenido, por supuesto que por momentos está enojado o llora, pero es lo normal que le pasa a una persona con cáncer".

Por otra parte, la actriz, conmovida de la salud de su hijo, también reveló: "Fede está dando un ejemplo de vida. Estoy orgullosa de mi hijo, sé que la va a pelear y la va a luchar. Estoy segura de que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, muy fuerte y valiente". La batalla recién comienza, aunque en los próximos días serán los primeros del tratamiento que los oncólogos le indicaron.

Rodeado de sus hermanos, Mariano y Julieta. De su novia Sofía y de gente que él no conoce, Federico Bal transita el camino para la sanación. Tiene fe y no le teme a la muerte.