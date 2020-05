El referente de La Garganta Poderosa Nacho Levy denunció la situación de Ramona, una integrante de la organización insulinodependiente que fue una de las voces de los reclamos por la falta de agua en el barrio 31 de Retiro y recientemente contrajo coronavirus, por lo que se encuentra internada.

"Ramona tiene 42 años, es una compañeraza, una activista de fierro, vecina del barrio de toda la vida, coordinadora de salud de la Casa de la Mujer que se cansó de grabar videos", subrayó Levy.

El comunicador enfatizó su preocupación por los familiares de Ramona, que son grupo de riesgo, al contar con "una hija diabética, un suegro con problemas coronarios y otra hija en silla de ruedas, que no habla, no camina, no mantiene postura y requiere oxígeno nocturno, porque tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, una patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas".