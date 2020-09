Un nuevo escándalo rodea al gobierno de Brasil, ya que la Fiscalía pidió investigar al ministro de Educación por homofobia. Se trata del pastor Milton Ribeiro (foto), quien había anunciado su intención de impulsar cambios en la currícula por considerar que la cuestión de género "no es normal".

Por eso, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema que comience una investigación contra el funcionario por supuesta homofobia, ya que había declarado que la homosexualidad estaba relacionada con "familias desestructuradas".

En una entrevista, Ribeiro dijo que la educación sexual promueve en algunas oportunidades una "erotización de los niños", que es usada para "incentivar discusiones de género", algo con lo que no está de acuerdo. "Cuando el menor tenga 17, 18 años, va a tener condición de elegir. Y no es normal. La biología dice que no es normal la cuestión de género. La opción que uno tiene como adulto de ser homosexual la respeto, no la comparto", expresó.

Además, manifestó que el adolescente que "muchas veces" opta "por andar el camino de la homosexualidad" pertenece a "familias desajustadas, algunas". "Veo niños de 12, 13 años optando por ser gays" que "nunca estuvieron con una mujer de hecho, con un hombre de hecho", comentó, antes de concluir: "Son cuestiones de valores y principios".

Cuando Ribeiro supo del pedido de la Fiscalía, emitió un comunicado en el que afirmó que sus palabras habían sido "malinterpretadas" y "sacadas de contexto", mientras que también se disculpó con quienes se hayan podido "sentir ofendidos".