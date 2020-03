E s una pena que la máxima competencia sudamericana no cuente con el marco que merece. El Gran Premio Latinoamericano (G.I-2000m.), con la presencia de los grandes cracks del continente, se disputará ante las tribunas vacías. Sólo festejarán los más allegados al ganador. Y brevemente.

Esos privilegiados pueden ser los propietarios de Miriñaque, el mejor potrillo de la temporada. Ganador del Nacional, estuvo a punto de repetir en el Pellegrini pero no pudo doblegar al bravo puntero Nao da Mais, al que escoltó a 3/4 de cuerpo. Ahora tiene la oportunidad de tomarse revancha.

Pero no le resultará fácil porque el brasileño demostró ser un caballo guapo como pocos. Además, el acorte debería jugar a su favor, aunque esta vez seguramente no podrá florearse adelante como lo hizo en el Pellegrini. Cuarto, a un cuerpo y medio, quedó el potrillo Imperador. Pisó la recta tercero y amagó abierto, dando la impresión de que definía, pero arriba perdió un puesto. Tal vez en esta distancia se sienta más cómodo.

Otro representante local es la yegua Seas Alabada, que viene de cuatro triunfos clásicos consecutivos, el último nada menos que en la Copa de Plata, sobre esta pista y distancia. Tetaze y Pinball Wizard (por el que pagaron fuerte suma para que corra) completan el equipo nacional.

Legión extranjera

Pimper’s Paradise (Brz.): Conquistó el Marques de Tamandare (G2 2400 m.) y el Escorial (G3 2000 m.). Eron do Jaguarete (Brz.): Ganó el Linneo de Paula Machado (G3 2000 metros). Nao Da Mais (Brz.): Titular del Carlos Pellegrini (G1 2400 m.), y el Derby Paulista (G1 2400 m.). Savitar (Chi)): Llegó segundo en El Derby (G1 2400 metros). Master Piece (Chi.) Ganó el Coronación (G2 2000 metros) . Tercero en El Derby (G1 2400 metros), regalándola..War Breeze (Chi), Triunfador en El Derby (G1 2400 metros). Dixie Wave (Per.) Ganó trece carreras, incluso el Ciudad de Lima (G2 2000 metros). Mazarin (Per)): Ganó el Clásico Postín (G2 2400 metros). Faenon (Per.) Ganó el Gran Premio Nacional Augusto Leguía (G1 2800 metros),y fue segundo en el Clásico Postín (G2 2400 metros). Ajuste Fiscal (Uru.): Ganó el Ramírez (G1 2400 metros), Jockey Club (G1 2000 metros), Ensayo (G3 1500 metros) y Polla de Potrillos (G1 1600 metros),