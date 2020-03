E n medio de la cuarentena por el coronavirus, Marley compartió en las redes sociales el divertido momento que protagonizó junto con su hijo Mirko, en la lucha para que no coma más golosinas de las habituales. "Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate, porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije ‘pregúntale al Presidente si te deja’... ¡y fue a llamarlo! ¡No sé si el Presidente @alferdez le dijo que sí o que no!", escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

Para sorpresa de todos, ayer Alberto Fernández le contestó la publicación a Marley y le extendió el permiso de dulces al pequeño influencer: "¡Hola, Mirko! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates por día. A eso podés sumarle una golosina más. Lo único que no podés hacer es salir de tu casa. ¡Cuídense con Marley! Si ustedes no salen y se cuidan, nos cuidan a todos". Días antes, a través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un video donde se lo ve sentado y le pide a Mirko que salude a la gente. Acostumbrado a las filmaciones, el pequeño se acerca a la cámara y saluda a todos con su tierna sonrisa. Marley le pide que aconseje quedarse en las casas para evitar el coronavirus, de manera que el pequeño sonríe y grita: "Quédense en casa". De manera seguida, repite otra recomendación de su papá, "hay que hacer cuarentena", mientras se sostiene un sombrero con los colores de Argentina. En su posteo, Marley destacó: "Los consejos de Mirko" y de inmediato el video recibió más 40.000 reproducciones y miles de emojis de corazones demostrando el cariño hacia el bebé más popular de las redes sociales, quien ha logrado conquistar a todos con su simpatía y su ternura.