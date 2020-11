P ese a que en la semana Juana Viale dio indicios de que Mirtha Legrand no volvería este 2020 a la pantalla chica, el productor y nieto de la diva, Nacho Viale, dio pistas en Twitter de un posible regreso. La fecha que puso el hijo de Marcela Tinayre en las redes es la del 19 de diciembre. "19/12 , dice el posteo, confirmando que esa será la fecha del regreso de Mirtha. Y luego hay cuatro emojis: una carita de pelo rubio que representa a la diva, un televisor que indica la vuelta al programa, un juego de cubiertos que marca que va a cenar y una carita de pelo oscuro que simboliza a Juana. Cae sábado y ese fin de semana sería el último programa del 2020 de los ciclos "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand". Desde la emisora comentaron que por el momento no tienen notificación alguna de que el retorno de Mirtha ya esté confirmado, sin embargo, todo estaría aceitado y planificado. Obviamente, en las instalaciones de Estudio Mayor, desde donde se emite el programa de Mirtha, cuentan con todos los protocolos necesarios como para garantizar la seguridad de la diva. Por lo general, la conductora entra en su propio auto, sin tener contacto con nadie. Y, como lo ha hecho en otras oportunidades, puede llegar vestida y maquillada desde su casa, como para no tener que pasar por un camarín. Por otra parte, se colocaron cabinas sanitizantes y todos los empleados del lugar, a excepción de los que están frente a cámara, trabajan con tapabocas. Recordemos que Chiquita fue una de las figuras del ambiente artístico que se aisló en su departamento no bien comenzó la pandemia del coronavirus y no salió durante meses, ni siquiera al balcón, sólo lo hizo para un problema dérmico que solucionó con internación ambulatoria.