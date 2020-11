Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Pablo Flores, el colectivero asesinado a balazos en la localidad de Virrey del Pino, realizaron ayer una misa al cumplirse un mes del crimen y pidieron avances en la causa, que tiene a un solo detenido y a tres prófugos sin identificar. La misa se realizó desde las 17 en la rotonda del barrio San Javier, ubicada en la mencionada localidad del partido de La Matanza, donde los presentes instalaron un pequeño altar con una Virgen y una placa que recuerda al joven chofer de la línea 218 de la empresa Almafuerte. Elisa Flores, hermana de la víctima, dijo que "la investigación está parada", que hasta el momento "hay un solo detenido y tres personas prófugas que aún no fueron identificadas".

"En la fiscalía no nos atienden por la pandemia, nos dicen que no pueden recibir gente. No nos dan información, yo voy una vez por semana y me repiten lo mismo", aseguró la mujer. Por el crimen de Flores hay un único detenido, Néstor Fabián Marone (56), a quien se le encontró en su vivienda una pistola que fue utilizada en el hecho, según reveló la pericia balística. En tanto, aún hay tres sospechosos prófugos y la policía aún no halló el Peugeot 504 blanco que los agresores utilizaron para escapar. Elisa confirmó que mañana, martes, junto con compañeros de la empresa donde trabajaba su hermano, serán recibidos por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.