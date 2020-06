Paz Ferreyra -conocida por todos por su nombre artístico, Miss Bolivia- reveló que es víctima de violencia de género a través de sus redes sociales al publicar fotos de sus brazos, piernas y hasta rostro con golpes, moretones y rasguños. La artista sorprendió a todos hace algunos días con un extraño mensaje en sus historias de Instagram: "Creo que hoy va a ser el día más importante de mi vida. Si pueden, manden luz. Por mí y por todas las mujeres víctimas de violencia doméstica". El domingo, la artista publicó fotos en las que mostraba sus heridas. Entre ellas, una que causa impresión es en donde se la ve posando al lado de un coche fúnebre: "Ya me vinieron a buscar. Esta es jevi pero me gusta", escribió junto a la imagen. En medio de esta denuncia pública, Emmanuel Taub, con quien Miss Bolivia se casó hace más de tres años, emitió un comunicado en el que cuenta que se separó de Paz el 30 de abril. Si bien Ferreyra no dice en ningún momento quién fue su agresor, la coincidencia con la separación y el extraño comunicado de Taub lo convirtieron en el señalado como abusador. Según los mensajes de la música, en los próximos días saldrá a la luz toda su verdad.