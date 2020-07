Misterio en Corea del Sur. El alcalde de Seúl, Park Won-soon (foto), fue encontrado muerto tras una búsqueda que duró varias horas e incluyó la movilización de drones y perros especializados.

El operativo había comenzado por la mañana, cuando la hija del funcionario denunció que había dejado un testamento en su casa y tenía apagado el teléfono celular.

Respecto de los motivos de su muerte, hasta anoche no se conocían con certeza, aunque una de las hipótesis que se manejaban estaba relacionada con un supuesto caso de abuso sexual. Según trascendió, una ex secretaria que trabajó en su oficina realizó una presentación contra Park y el miércoles, en un interrogatorio policial, afirmó que el alcalde no solamente la tocaba, sino que también le enviaba fotos personales en la red social Telegram.

También dijo que había más víctimas del acoso, pero sólo ella se atrevió a denunciar al alcalde. Después del interrogatorio, los agentes convocaron a más testigos y se proponían interrogar al propio Park Won-soon, algo que ya no podrá ocurrir.